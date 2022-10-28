Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Американская 101-ю дивизия воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» в случае их появления на территории б. УССР будет порвана в клочья российскими войсками. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс на своём сайте.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

Робертс предположил, что в случае поражения ВСУ от Вооружённых сил России, Вашингтон может предпринять попытку вмешаться в ситуацию и отправить на территорию б. УССР подразделение, недавно размещённое в Румынии.

«Что произойдет, если они это сделают? Обычно воздушно-десантным войскам не хватает тяжелого вооружения пехоты. Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — поясняет Робертс.

При этом экс-сотрудник администрации Белого дома считает, что реакция США на потерю элитной дивизии «Кричащие орлы» может быть острой. По мнению Робертса, результатом станет эскалация конфликта, но уже со стороны США.

Напомним, США на прошлой неделе разместили 101-ю дивизию воздушно-десантных войск «Кричащие орлы» в Румынии в рамках предстоящих военных учений. При этом командир этой американской дивизии Джон Любас заявлял о готовности зайти на территорию бывш. УССР. Слова Любаса противоречат неоднократным заявлениям США о том, что американские военнослужащие не станут принимать участие в конфликте между Москвой и Киевом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Ливане заявили о том, что переброска в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США грозит началом третьей мировой войны.

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