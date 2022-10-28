Тегеран, 28 октября, 2022, 09:03 — ИА Регнум. 27 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и его белорусский коллега Владимир Макей на встрече обсудили двусторонние отношения в ряде областей. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Во время встречи в Тегеране иранский представитель охарактеризовал развитие экономического сотрудничества Ирана и Белоруссии как удовлетворительное. Он подчеркнул важность реализации совместных экономических планов, которые стоят на повестке дня.

Министр иностранных дел счел, что облегчение консульского сотрудничества между двумя странами для обеспечения свободного передвижения граждан, особенно в области экономики, транспорта, транзита и образования, проложит путь для расширения сотрудничества.

Макей, со своей стороны, призвал к укреплению двусторонних отношений с Ираном и определил близкие друг другу подходы Исламской Республики и Белоруссии по региональным и международным вопросам.