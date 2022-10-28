Тегеран, , 09:02 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим кувейтским коллегой Салемом Абдуллой Аль-Джабером Ас-Сабахом поздравил его с назначением на пост главы МИД Кувейта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Хосейн Амир Абдоллахиан En.mfa.ir

Во время телефонного разговора с Аль-Сабахом иранский дипломат упомянул о приоритете связей с соседями во внешней политике 13-го правительства Ирана и подчеркнул важность регионального сотрудничества для Исламской Республики.

Аль-Сабах, со своей стороны, заявил, что Кувейт стремится сотрудничать с Исламской Республикой Иран в целях развития глубоко укоренившихся и дружественных отношений между Ираном и Кувейтом.

Поблагодарив Амир Абдоллахиана за его поздравительное послание, он отметил, что Кувейт стремится к прочным связям для обеспечения безопасности всех стран региона.