Тегеран, 28 октября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. 27 октября министр иностранных дел ИранаХосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим кувейтским коллегойСалемом Абдуллой Аль-Джабером Ас-Сабахом поздравил его с назначением на пост главы МИД Кувейта. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Во время телефонного разговора с Аль-Сабахом иранский дипломат упомянул о приоритете связей с соседями во внешней политике 13-го правительства Ирана и подчеркнул важность регионального сотрудничества для Исламской Республики.

Аль-Сабах, со своей стороны, заявил, что Кувейт стремится сотрудничать с Исламской Республикой Иран в целях развития глубоко укоренившихся и дружественных отношений между Ираном и Кувейтом.

Поблагодарив Амир Абдоллахиана за его поздравительное послание, он отметил, что Кувейт стремится к прочным связям для обеспечения безопасности всех стран региона.