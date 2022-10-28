Тегеран, , 09:01 — REGNUM 27 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на встрече с заместителем главы МИД Катара по региональным вопросам Мохаммадом бен Абдель Азизом аль-Халифи подтвердил решимость Исламской Республики развивать отношения с Катаром. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Делегация министерства иностранных дел Катара во главе с заместителем главы МИД по региональным вопросам Мохаммадом бен Абдель Азизом аль-Халифи встретилась с высокопоставленным представителем Ирана Хосейном Амир Абдоллахианом.

Стороны провели переговоры по двусторонним связям и вопросам, представляющим взаимный интерес.

Амир Абдоллахиан подчеркнул необходимость выполнения соглашений, подписанных Ираном и Катаром во время визита иранского президента Ибрагима Раиси в Доху, а также во время визита эмира Катара в Тегеран.

Иранский дипломат также отметил важность укрепления сотрудничества между странами региона в рамках общих интересов.

Аль-Халифи, со своей стороны, призвал к дальнейшему расширению двусторонних связей, подчеркнув значимость продвижения сотрудничества на региональном уровне.