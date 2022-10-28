Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:36 — REGNUM В Кемеровской области на шахте «Юбилейная» произошло возгорание. Эвакуированы более 100 горняков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В шахте Ako.ru

«На шахте «Юбилейная», где сегодня в 2:15 произошло возгорание, добыча угля временно приостановлена, работает комиссия, — прокомментировали в минуглепроме Кузбасса. — Возгорание было оперативно ликвидировано силами вспомогательной горноспасательной команды шахты. Пострадавших нет».

Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Отметим, что шахта «Юбилейная» расположена в Новокузнецке.