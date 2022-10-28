Хабаровск, 28 октября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Власти Хабаровского края подготовили особый порядок передачи в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для их сохранения разрушающиеся здания теперь могут быть отданы в пользование физическим или юридическим лицам на условиях их полного восстановления и дальнейшего содержания. Аренда будет оформляться по результатам аукционов. Аренда не может превышать 49 лет, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«При проведении аукциона начальный размер арендной платы — 1 рубль в год за один квадратный метр площади объекта культурного наследия. Обязательным условием такой льготной аренды является обязанность арендатора в срок, не превышающий семи лет, провести работы по сохранению объекта культурного наследия. Такая схема уже применяется во многих регионах России», — пояснил министр имущества Хабаровского края Никита Матвеев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии намерены придать объектам ﻿архитектуры городов и сёл национальный колорит.