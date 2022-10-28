Обнинск, Калужская область, , 06:30 — REGNUM В учебном центре ВМФ России, расположенном в городе Обнинске Калужской области, приступил к подготовке экипаж строящейся на предприятии «Адмиралтейские верфи» новой дизель-электрической подводной лодки «Можайск» проекта 636.3. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подводная лодка проекта проекта 636.3 Mil.ru

Военные моряки, которые прибыли в учебный центр с Тихоокеанского флота (ТОФ), за время обучения пройдут этап слаживания и усовершенствуют свои профессиональные навыки.

пресс-служба Минобороны РФ «После завершения программы подготовки в учебном центре экипаж подводной лодки приступит к приёму корабля для проведения швартовных, а в дальнейшем — заводских ходовых и государственных испытаний».

Пятый и шестой подводные корабли серии «Можайск» и «Якутск», которые были заложены на АО «Адмиралтейские верфи» в августе 2021 года, в настоящее время находятся в активной стадии строительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге приближается к завершению строительство серии из шести больших дизель-электрических подводных лодок проекта 636 для Тихоокеанского флота ВМФ России.

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