Новосибирск, , 06:29 — REGNUM В настоящее время нужно мобилизовать силы и средства на поддержку российских военнослужащих и членов их семей. С таким призывом обратился председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Мы с вами живём в непростое время. Нужно чётко понимать: всё должно быть нацелено на победу. И бюджет, и экономика, и мы с вами. Каждый из нас!», — сказал он, отвечая на вопросы о региональном бюджете на предстоящий период.

Он уточнил, что новосибирский парламент не рассматривает бюджет региона ни как оптимистичный, ни как пессимистичный По его словам, «бджет должен быть реалистичным». При этом Шимкив заверил, что «финансирования точно хватит на все социальные обязательства: в первую очередь — выполнение социальных гарантий и мер поддержки, остальное — по мере возможности».

Напомним, ранее новосибирские депутаты утвердили закон о мерах социальной поддержки мобилизованных.

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