Москва, , 06:28 — REGNUM В среднем жители России хотели бы получать ежемесячно 163 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа. ру», пишет RT .

Зарплата 40.мвд.рф

Согласно исследованию, в среднем по России мужчины хотели бы зарабатывать 193 800 рублей, а женщины — 135 900 рублей.

«В Москве мужчины в среднем отмечали желаемый заработок в 201 300 рублей, а женщины — 144 600 рублей», — пишут специалисты.

В исследовании о желаемом уровне зарплаты приняли участие 3 тысячи человек старше 18 лет из всех субъектов РФ.