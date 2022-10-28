Вашингтон, , 06:26 — REGNUM Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что не видит признаков приближающейся рецессии и утверждает, что экономика страны восстановилась после шестимесячного спада. Об этом она сказала в интервью телеканалу CNN.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

По словам главы минфина, данные о ВВП за третий квартал 2022 года указывают на «силу американской экономики». Она подчеркнула, что США якобы переживают устойчивый рост благодаря срочным мерам, которые были предприняты правительством.

Йеллен также добавила, что у Соединенных Штатов «очень сильный рынок труда».

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября телеканал NBC передал о том, что из-за обмеления реки Миссисипи США могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами.

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