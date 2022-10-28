Москва, , 06:19 — REGNUM Ответив нет признанию лидерства Китая, Индии и других стран в рамках старых правил игры, Запад стал абсолютно другим, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Сергей Кургинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад стал абсолютно другим, он абсолютно изменился и радикальность этого изменения колоссальна… Значит, главная задача заключается теперь в том, чтобы не давать развиваться, причем самым активным образом. Когда Клинтон сказал эту мерзкую фразу «Мы вбомбим сербов в средневековье, стало ясно, что бомбить будут не только Сербию и не только в средневековье. Новая архаика. Периферия мира должна быть архаична, ей должно быть запрещено развитие навсегда. Любые зародыши развития должны уничтожать, кстати, и в Европе тоже… Формируется ядро, главная задача которого заставлять все остальное не развиваться. Оно начинает развиваться? Гуманитарные операции и что угодно. И этот новый мир предполагает другого человека», — заявил Кургинян.

Таким человеком становится постчеловек, постгуманизм выходит не передовую, Запад отменяет прославляемый им же ранее светский гуманизм и развитие, и как следствие возникают сексуальные перверсия и прочее. Таким образом возникает «новая Атлантида», и эта «новая Атлантида», которая запрещает всему остальному миру развиваться, и стала предметом рассмотрения Россией.