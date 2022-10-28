Москва,
28 октября 2022, 06:19 — REGNUM Ответив нет признанию лидерства Китая, Индии и других стран в рамках старых правил игры, Запад стал абсолютно другим, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Сергей Кургинян
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Запад стал абсолютно другим, он абсолютно изменился и радикальность этого изменения колоссальна… Значит, главная задача заключается теперь в том, чтобы не давать развиваться, причем самым активным образом. Когда Клинтон сказал эту мерзкую фразу «Мы вбомбим сербов в средневековье, стало ясно, что бомбить будут не только Сербию и не только в средневековье. Новая архаика. Периферия мира должна быть архаична, ей должно быть запрещено развитие навсегда. Любые зародыши развития должны уничтожать, кстати, и в Европе тоже… Формируется ядро, главная задача которого заставлять все остальное не развиваться. Оно начинает развиваться? Гуманитарные операции и что угодно. И этот новый мир предполагает другого человека», — заявил Кургинян.
Таким человеком становится постчеловек, постгуманизм выходит не передовую, Запад отменяет прославляемый им же ранее светский гуманизм и развитие, и как следствие возникают сексуальные перверсия и прочее. Таким образом возникает «новая Атлантида», и эта «новая Атлантида», которая запрещает всему остальному миру развиваться, и стала предметом рассмотрения Россией.
«России места в этой «новой Атлантиде» нет. Либо она, либо Россия. Возникает вопрос, как строит Россию, чтобы она могла хотя бы сдержать движение этой «Атлантиды». Ясно совершенно, что это задача огромного масштаба, никакого отношения к предыдущей задаче вхождения в эту «Атлантиду», не имеющая. Это революционный радикальный поворот, который надо декларировать, но помимо всего прочего, его надо осуществлять на деле», — подытожил философ.