Москва, 28 октября, 2022, 06:19 — ИА Регнум. Ответив нет признанию лидерства Китая, Индии и других стран в рамках старых правил игры, Запад стал абсолютно другим, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Запад стал абсолютно другим, он абсолютно изменился, и радикальность этого изменения колоссальна… Значит, главная задача заключается теперь в том, чтобы не давать развиваться, причем самым активным образом. Когда Клинтон сказал эту мерзкую фразу «Мы вбомбим сербов в средневековье», стало ясно, что бомбить будут не только Сербию и не только в средневековье. Новая архаика. Периферия мира должна быть архаична, ей должно быть запрещено развитие навсегда. Любые зародыши развития должны уничтожать, кстати, и в Европе тоже… Формируется ядро, главная задача которого заставлять все остальное не развиваться. Оно начинает развиваться? Гуманитарные операции, и что угодно. И этот новый мир предполагает другого человека», — заявил Кургинян.

Таким человеком становится постчеловек, постгуманизм выходит не передовую: Запад отменяет прославляемый им же ранее светский гуманизм и развитие, и, как следствие, возникают сексуальные перверсии и прочее. Таким образом, возникает «новая Атлантида», и эта «новая Атлантида», которая запрещает всему остальному миру развиваться, и стала предметом рассмотрения Россией.

«России места в этой «новой Атлантиде» нет. Либо она — либо Россия. Возникает вопрос: как строить Россию, чтобы она могла хотя бы сдержать движение этой «Атлантиды». Ясно совершенно, что это задача огромного масштаба, никакого отношения к предыдущей задаче вхождения в эту «Атлантиду» не имеющая. Это революционный, радикальный поворот, который надо декларировать, но, помимо всего прочего, его надо осуществлять на деле», — подытожил философ.