Санкт-Петербург, , 06:19 — REGNUM Школьный курс информатики может быть дополнен изучением языков программирования. С соответствующим предложением депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник обратился в письме к главе Минпросвещения РФ Сергею Кравцову, пишет RT .

Во время проведения ЕГЭ по информатике Алексей Колчин © ИА REGNUM

Он напомнил о дискуссиях касательно важности подготовки собственных кадров в IT-сфере, но посетовал на то, что такой подготовкой занимаются преимущественно профилированные учебные заведения.

При этом, по словам депутата, в стране есть нереализованный потенциал, который может помочь росту притока специалистов в IT-сфере в национальную экономику.

«Надо признать, что компьютеры и электронные устройства настолько проникли в нашу жизнь, что дети, отправляясь в первый класс, уже умеют не только пользоваться компьютером, но и способны на сложные информационные манипуляции», — пишет Крупник.

Он призвал изучить вариант с пересмотром школьного курса информатики в области углубления изучения языков программирования для всех образовательных учреждений: «Внедрение подобных новшеств также благоприятно скажется на преподавательском составе, который получит новые компетенции и знания в технологиях и педагогике».