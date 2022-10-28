Манила, , 06:15 — REGNUM Более 147,3 тыс. человек оказались затронуты землетрясением магнитудой 6,4, произошедшим на Филиппинах 25 октября. Об этом говорится в опубликованном 28 октября отчёте Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Филиппины Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, в результате стихийного бедствия пострадали 85 человек, 647 было размещено в трёх эвакуационных центрах. Различные повреждения получили 4,67 тыс. домов, полностью были уничтожены 14. Оказались повреждены восемь дорог и один мост, 223 инфраструктурных объекта.

Землетрясение привело к приостановке работы на 86 предприятиях и занятий в 94 учебных заведениях.

Предварительный ущерб от стихийного бедствия оценивается в 81,9 млн песо ($1,4 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,8 (6,4) было зафиксировано 25 октября на острове Лусон на Филиппинах. После первого толчка, в этом и соседних районах произошло ещё около 700 афтершоков.

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