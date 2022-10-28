Сеул, , 06:15 — REGNUM Южная Корея проведет с Соединенными Штатами учения военно-воздушных сил, в которых будут задействованы около 240 военных самолетов. Об этом сообщает агентство Рёнхап.

Флаги США и Южной Кореи Jeon Han

Сообщается, что учения Vigilant Storm начнутся 31 октября и продляться пять дней. Сеул планирует задействовать в них 140 самолетов, включая истребители F-35A и F-15K, а также самолеты-заправщики KC-330. Со стороны США в учениях будут принимать около ста боевых самолетов, включая истребители F-35B. Отмечается, что это будет первое применение таких истребителей на Корейском полуострове.

«В ходе учений ВВС Южной Кореи и США планируют отточить оперативное взаимодействие и повысить возможности за счет круглосуточной тренировки ключевых элементов боевой подготовки, таких как полеты с ударным вооружением, обеспечение противовоздушной обороны и экстренный воздушный перехват», — говорится в заявлении южнокорейских ВВС.

Отмечается, что решение о проведении учений было принято якобы из-за возросшей активности КНДР.