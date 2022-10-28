Якутск, 28 октября, 2022, 06:23 — ИА Регнум. Жители Хангаласского района стали свидетелями охоты на лосей с вертолёта. В животных стреляли прямо из воздушного судна, затем оно приземлялось и охотники забирали мёртвое животное, сообщило ИА SakhaPress.

Ann.az Вертолёт

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Видео, на котором местные жители рассказывают о произошедшем, опубликовано в соцсетях. Якутяне показывают, где летел вертолёт, место убийство лося и приземления воздушного судна.

«Вот там они стреляли, потом черный вертолет опустился. Здесь завалили лося. Они нас увидели и улетели, но там недалеко опять стреляли. Много стреляли. Больше 20 раз», — рассказал местный житель, показав гильзу и недовольно отметив, что животных добивали картечью. Мужчина также показал след от полозьев вертолёта «Робинсон».

Жители Якутии называют такую охоту барской и ради развлечения. Люди требуют найти этих охотников, возмущаясь и выражая уверенность, что владельцев вертолётов в республике немного, а потому вычислить нарушителей будет нетрудно.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Ивановской области будут судить за незаконный отстрел трёх лосей в Костромской области. Охотник убил животных, несмотря на запрет.