Москва, , 06:10 — REGNUM Дни киевского режима, а вместе с ним и Владимира Зеленского как политика, сочтены, ему стоит уже сейчас задуматься о бегстве. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет («Единая Россия») в беседе с РИА Новости.

Марионетка Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По мнению Шеремета, в ближайшие месяцы ожидаются серьёзные перестановки и изменения в соотношении политических сил. Зеленский как политик окажется не нужен и поэтому ему уже сейчас крайне желательно задуматься о бегстве.

«Преступный киевский режим уже не будет нужен своим западным хозяевам, и ему придется бежать с [территории б. УССР], которую Зеленский и его продажная клика ввергли в хаос», — добавил депутат.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что конгрессмен из США пригласил президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на мирные переговоры в штат Аризона.

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