Кемерово, , 06:09 — REGNUM В Новокузнецке состоялось заседание штаба по вопросам социальной поддержки семей мобилизованных новокузнечан. Об этом сообщил глава города Сергей Кузнецов.

Частичная мобилизация Иван Шилов, ИА REGNUM

«Очень важно, что за каждой семьёй мы закрепляем социального работника, который является связующим звеном между семьей военнослужащего и органами власти. Такой алгоритм нами отлажен со стороны управления соцзащиты. В течении 2-3 дней после проводов, каждая из семей озвучивает перечень вопросов и проблем: зачисление в детский сад, переход в другое учебное учреждение, получение льгот в детском саду, питанию в школе, бытовые проблемы (уголь, дрова в частном секторе), помощь волонтёров по уходу или присмотром за детьми», — рассказал Кузнецов в своём телеграм-канале.

По его словам, с 28 октября в Новокузнецке организованы лагеря дневного пребывания, в которые в дни школьных каникул готовы принять детей мобилизованных.

По официальным данным, за помощью в оформлении кредитных каникул, ипотечным займам обратились 59 человек — в работе сейчас три, остальные — решены.

Также, мэр города поручил своему заместителю по ЖКХ собрать информацию по задолженности и штрафам семей мобилизованных, чтобы остановить начисления пени и решить вопрос с вариантами финансовой поддержки.

Он уточнил, что остаются сложными вопросы о единовременных выплаты от предприятий, займах в микрокредитных организациях и выплатах по алиментам.