Москва, 28 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Вопрос гегемонии Запада крайне сложен, и вопрос заключается в том, пойдет ли Запад на уничтожение известного нам человечества во имя сохранения своей гегемонии или нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», обсуждая выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай»

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Я не совсем понимаю, как будет уничтожена гегемония Запада при сохранении Запада. Захочет ли Запад существовать в отсутствие своей гегемонии. А если он не захочет так существовать, то не прекратит ли он существование в мире в том виде, в котором он существует вообще? И не будет ли тогда все происходящее посткатастрофической сборкой. Ведь все человечество сразу не перестанет существовать. После каких-то там крайних форм выявления этим Западом нежелания отказываться от своей гегемонии произойдёт опять какая-то сборка, но эта сборка произойдет на руинах того, что мы называем общечеловеческой цивилизацией. Готов ли Запад уничтожить общечеловеческую цивилизацию ради сохранения своей гегемонии или не готов? Мне кажется, что он готов на очень многое в этом смысле», — заявил Кургинян.

Что касается гегемонии, то, по словам Кургиняна, после того, как Рузвельт убедил Черчилля почти силовыми методами признать независимость Индии, стало понятно, что признаются некоторые огромные массивы людей миллиардной численности, которым разрешается жить по принципам относительной независимости, и они начали развиваться. Начали развиваться Индия и Китай среди прочих, взяв на вооружение средства, которые ранее использовал Запад. И огромным разочарованием ХХ съезда Компартии Китая стало то, что Запад отказывается играть по правилам и отказывается дать Китаю причитающееся ему первое место в мире, которое он завоевал.

«Иначе говоря, если Китай и Индия окончательно выиграют через десятилетие, вообразим себе такую ситуацию, у каждого китайца и у каждого индийца будут существовать коттедж, две машины, электричество, горючее для этого… было ясно, что им это никто не даст, будут ссылаться на Римский клуб и что так нельзя, и пряников нет на все, а на самом деле им просто не отдадут лидерство. Вопрос возникает, как сворачивать это лидерство этого типа… они все признали, что не будут развиваться догоняющим образом и догонять Соединенные Штаты, используя модели США и то, что США и Запад называли настоящим развитием», — добавил Кургинян.

По его словам, мир пережил три эпохи — долгую эпоху ориентации на бога, недолгую эпоху упования на разум, эпоху веры в историю по Гегелю и Марксу, и теперь мы вступили в четвертую эпоху отказа от истории. И стало ясно после краха СССР, что эта эпоха оформляется сначала статьями о «конце истории», а затем и практическими действиями США на Ближнем Востоке и далее везде, где они начали уничтожать модернистские государства и приводить к власти исламистов и неонацистов.