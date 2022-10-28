По итогам «Валдая»: Запад уничтожит мир во имя своей гегемонии — Кургинян
Москва, 28 октября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. Вопрос гегемонии Запада крайне сложен, и вопрос заключается в том, пойдет ли Запад на уничтожение известного нам человечества во имя сохранения своей гегемонии или нет, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1», обсуждая выступление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай»
Что касается гегемонии, то, по словам Кургиняна, после того, как Рузвельт убедил Черчилля почти силовыми методами признать независимость Индии, стало понятно, что признаются некоторые огромные массивы людей миллиардной численности, которым разрешается жить по принципам относительной независимости, и они начали развиваться. Начали развиваться Индия и Китай среди прочих, взяв на вооружение средства, которые ранее использовал Запад. И огромным разочарованием ХХ съезда Компартии Китая стало то, что Запад отказывается играть по правилам и отказывается дать Китаю причитающееся ему первое место в мире, которое он завоевал.
По его словам, мир пережил три эпохи — долгую эпоху ориентации на бога, недолгую эпоху упования на разум, эпоху веры в историю по Гегелю и Марксу, и теперь мы вступили в четвертую эпоху отказа от истории. И стало ясно после краха СССР, что эта эпоха оформляется сначала статьями о «конце истории», а затем и практическими действиями США на Ближнем Востоке и далее везде, где они начали уничтожать модернистские государства и приводить к власти исламистов и неонацистов.