Якутск, 28 октября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. В Якутии обсуждают внезапное увольнение двоих сотрудников подразделений администрации столицы республики. Заявления об оставлении должностей, находясь за границей, прислали руководитель муниципального учреждения «Организация пассажирских перевозок» Александр Андросов и директор муниципального предприятия «Якутская пассажирская автотранспортная компания» Валерий Домотов, сообщил «Якутск Вечерний».

Александра Побирей Увольнение

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Местонахождение бывших сотрудников муниципальных предприятий не сообщается, известно лишь то, что увольнялись они дистанционно и после того, как в России была объявлена частичная мобилизация. При этом повестки эти госслужащие не получали.

Организацию, отвечающую за пассажирские перевозки в городе, теперь будет возглавлять Василий Амбросов, до этого руководивший управлением транспорта и дорожного хозяйства Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры города. Место директора «Якутской пассажирской автотранспортной компании» занял Иннокентий Сергучёв, ранее работавший заместителем.

Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. Из Якутии для участия в спецоперации в защиту Донбасса призовут 3,3 тыс. человек.