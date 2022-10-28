Вашингтон, , 05:52 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что его аккаунт в социальной сети Twitter будет восстановлен 31 октября, и поздравляет предпринимателя Илона Маска с приобретением владеющей этой соцсетью компании. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба экс-президента.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Дональд Трамп «Поздравляю Илона Маска с приобретением Twitter. Мне сообщили, что моя учётная запись будет восстановлена в понедельник, — посмотрим».

Напомним, администрация Twitter запретила Трампу пользоваться своим сервисом в январе 2021 года, после попытки его сторонников силой воспрепятствовать утверждению в Конгрессе США итогов прошедших президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство компанией Twitter, владеющей одноимённой соцсетью, возглавил американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск.

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