Сеул, 28 октября 2022, 05:52 — REGNUM Южная Корея никогда не поставляла летальных вооружений киевскому режиму, заявил президент республики Юн Сок Ёль. Об этом сообщило агентство Рёнхап.
«Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь [киевскому режиму], но не летальное вооружение», — заявил он.
Президент Южной Кореи добавил, что Сеул хочет дружить со всеми странами мира, включая Россию.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша заявила о планах купить у Южной Корее почти 300 реактивных систем залпового огня Chunmoo. Варшава стала более активно закупать вооружения у иностранных государств с вязи с исчерпанием собственных запасов из-за поставок оружия киевским нацистам.