Сеул, , 05:52 — REGNUM Южная Корея никогда не поставляла летальных вооружений киевскому режиму, заявил президент республики Юн Сок Ёль. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль Republic of Korea

«Мы поставляли гуманитарную и мирную помощь [киевскому режиму], но не летальное вооружение», — заявил он.

Президент Южной Кореи добавил, что Сеул хочет дружить со всеми странами мира, включая Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша заявила о планах купить у Южной Корее почти 300 реактивных систем залпового огня Chunmoo. Варшава стала более активно закупать вооружения у иностранных государств с вязи с исчерпанием собственных запасов из-за поставок оружия киевским нацистам.