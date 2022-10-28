Москва, 28 октября, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Экс-директор департамента финансового анализа «Нота-банка» Галина Марчукова, заочно арестованная в рамках расследования дела о мошенничестве, была объявлена в розыск в Москве. Об этом 27 октября сообщили журналистам в правоохранительных органах.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Уточняется, что Марчукова дала показания, по делу о хищениях в банке, изобличающие экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко и ещё нескольких фигурантов дела. Мещанский суд города Москвы принял в отношении Марчуковой решение о заочном аресте сроком на два месяца с момента её задержания.

В рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере Марчукова была объявлена в розыск.