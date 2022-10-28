Кемерово, 28 октября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Прокуратура Кемеровской области организовала проверку по факту ДТП с вахтовым автобусом в Междуреченске. Об этом ИА REGNUM сообщили в самом ведомстве.

Ysia.ru Прокуратура

Напомним, что в Междуреченске водитель вахтового автобуса с горняками не справился с управлением и съехал в кювет.

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«Организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований безопасности при перевозке людей. В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер реагирования для их устранения», — уточнили в прокуратуре Кузбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в автобусе находились водитель и 21 пассажир. Пять человек получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.