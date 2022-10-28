Екатеринбург, 28 октября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Студенты смогут заменить сотрудников предприятий Свердловской области, попавших под частичную мобилизацию. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

На данный момент в региональном правительстве проводят анализ свободных вакансий на предприятиях. На один из заводов в ноябре планируют отправить около 60 студентов-токарей.

Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация. Регионы страны начали оказывать поддержку мобилизованным и их семьям. В Свердловской области для семей мобилизованных предусмотрена единовременная выплата супруге бойца, его несовершеннолетнему ребёнку, или студенту вуза или колледжа в возрасте от 18 до 23 лет. Также близкие мобилизованных могут получить льготы: бесплатное посещение детского сада и бесплатное школьное питание.