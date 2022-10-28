Благовещенск, , 05:47 — REGNUM В Приамурье собирают в среднем 18,4 центнера сои с гектара. Урожайность более, чем на два центнера выше, чем год назад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 октября в пресс-службе правительства региона.

Соя ANDY ABIR ALAN

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Уборочная компания идёт в хорошем темпе с минимальными потерями. По прогнозу аграриев, всего на полях Приамурья будет собрано не менее 1570 тонн сои. В 2017 году в регионе собрали 1370 тонн притом, что площадь посева была на 91 тыс. га больше.

«Несмотря на непростое для сельского хозяйства лето, текущий год будет отмечен новым рекордом по производству сои в Амурской области. Помимо роста объемов урожая, специалисты отмечают повышение качества продукции. Считаю, это огромное достижение наших аграриев. Таких результатов специалистам удалось добиться благодаря модернизации производств, внедрению новых технологий и грамотного управления», — отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Амурской области вырастили на 11 тонн больше сои, чем планировали. Всего было собрано 1,171 млн тонн соевых бобов.