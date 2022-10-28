Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:07 — REGNUM В Нижнем Тагиле Свердловской области дополнительно выделят 600 тыс. рублей на отлов бездомных собак. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе городской администрации.

Собака Александр Погожев © ИА REGNUM

Оказалось, что суммы, направленной на эти цели ранее, городу не хватает. Норматив по обращению с животными в регионе составляет 23 рубля и не менялся с 2015 года. Дополнительные деньги отловить и содержат ещё 147 собак.

Отметим, в Нижнем Тагиле особенно остро среди свердловских городов стоит проблема отлова бездомных собак. Животные здесь нередко набрасываются на людей.