Магадан, 28 октября, 2022, 05:39 — ИА Регнум. В мэрии Магадана на 1 млн рублей собрали технический гуманитарный груз для колымчан, призванных на службу входе частичной мобилизации.

Алексей Колчин ИА REGNUM Танк

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«После посещения в начале октября войсковых частей мы составили список с просьбами наших земляков о том, какими вещами необходимо им помочь. Были собраны несколько комплектов инструментов для ремонта техники: рожково-накидные ключи, дизельные генераторы, электрические переноски и морозостойкие удлинители, дрели и шуруповерты со сверлами по металлу, болгарки с дисками, изолента, напильники, кувалды, молотки, лампочки, светодиодные светильники, маски для сварки. Все эти вещи необходимы нашим ребятам для поддержания в боевой готовности военной техники. Также закупили планшеты для занесения карт в электронном виде, смартфоны для управления квадрокоптерами, летающий дрон. 28 октября груз самолётом отправлен в Уссурийск Приморского края», — пояснил заместитель мэра Магадана Олег Аверьянов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ярославской области Михаил Евраев посетил центр подготовки мобилизованных, где проходят обучение призванные по частичной мобилизации жители региона. Он передал военнослужащим от правительства области 3150 комплектов с дополнительным снаряжением.