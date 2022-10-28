Междуреченск, Кемеровская область, 28 октября, 2022, 05:41 — ИА Регнум. В Междуреченске произошло ДТП с вахтовым автобусом, пострадали пять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в полиции Кузбасса.

t. me/gumvd42 В Кузбассе вахтовый автобус попал в ДТП

«Поступило сообщение о том, что на девятом километре автодороги, ведущей к угольному предприятию, вахтовый автобус «НефАЗ» съехал в кювет, — рассказали в ведомстве. — Предварительно установлено, что 48-летний водитель транспортного средства доставлял рабочих организации в город после смены. По пути он не справился с управлением и совершил съезд с дороги. На момент ДТП в вахтовом автобусе находились водитель и 21 пассажир».

Известно о том, что пять человек получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.