Мариинск, Кемеровская область, , 05:31 — REGNUM В Кемеровской области обращение диакона Александра Соколова перед мобилизованными, которое вызвало возмущение у кузбассовцев, проверит дисциплинарная комиссия. Об этом сайту NGS42.ru сообщили в пресс-службе Кузбасской епархии.

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Отметим, что священник, обращаясь к мобилизованным, поинтересовался, почему те не ходят в церковь и каким богам молятся.

«Чего вы ждете? Пока гробы придут толпой? Молиться надо! Прощения просить!» — заявил Смирнов отправляющимся в зону спецоперации военнослужащим.

По словам руководителя информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии Вячеслава Ланского, со священнослужителем уже «проведена беседа», а также ему предстоит пройти дисциплинарную комиссию.

«Бывает так, что врагом человеку становится его же язык. Вот и здесь верная мысль о необходимости самих мобилизованных и их родственников обращаться к Богу в своих молитвах приобрела совершенно отталкивающую форму», — сказал Ланский.

Он уточнил, что с клириком проведут беседу о том, как необходимо выбирать посыл наставлений и о неуместности обличений в тех или иных обстоятельствах.