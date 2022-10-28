Вашингтон, , 05:29 — REGNUM Специальный представитель администрации президента США по климату Джон Керри может покинуть Белый дом, сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Керри Насморк Иван Шилов © ИА REGNUM

По их сведениям, Керри может покинуть должность после 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27), которая должна завершиться 18 ноября. При этом политик пока не знает, как после ухода в отставку можно оставаться вовлеченным в борьбу с климатическими изменениями. Источники подчеркнули, что сам Керри пока не принял окончательного решения по вопросу отставки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по климату Джон Керри заявил, что готов провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым по профильной тематике. При этом он заявил, что готов отказаться от обсуждения ситуации вокруг территории бывш. УССР.