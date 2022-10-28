Эдинбург, Великобритания, , 05:29 — REGNUM Беженцам с территории б. УССР дали меньше месяца на выселение из отеля, в котором им предоставили жильё, в шотландском селе Киллин. Об этом 27 октября сообщает издание Scottish Daily Express.

Владимир Бауэр. Беженцы. 2015 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Уточняется, что правительство Шотландии аннулировало контракт на размещение беженцев. Такой шаг властей вынуждает людей покинуть своё место жительства не позднее, чем через месяц. Тем, кому предоставили жильё в отеле Killin, дали отсрочку до 18 ноября, чтобы найти новое жильё или уехать.

Отмечается, что вынужденные переселенцы с территории б. УССР были размещены в отеле в рамках правительственной программы, согласно которой номера были забронированы до марта 2023 года. Неожиданное аннулирование властями контракта на проживание стало неприятным сюрпризом как для самих беженцев, так и для владельца отеля.

«Ранее контракт был продлен до 31 марта, мы все подтвердили и согласовали на Рождество и зиму. Мы не предвидели всего этого», — пояснил управляющий отелем Killin, Партхив Вьяс.

Сами беженцы также шокированы новостью, так как многие из них успели найти работу, начать обучение в Шотландии, поэтому им сложно сориентироваться в возникшей ситуации. Как пояснила изданию одна из беженок, правительство заверило, что без жилья люди не останутся, но в любом случае необходимо время, чтобы найти какие-то варианты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Шотландии из-за дефицита жилья беженцев с территории б. УССР перестали принимать ещё в июле. Действие программы помощи вынужденным переселенцам было приостановлено на три месяца.

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