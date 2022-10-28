Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 05:27 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 27 октября разнонаправленно на фоне продолжения «сезона» отчётности. Больше других вновь потерял Nasdaq.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 194,17 пункта (0,61%), до уровня 32 033,28 пункта. S&P 500 подешевел на 23,30 пункта (0,61%), до уровня 3807,30 пункта. Nasdaq к завершению дня опустился на 178,32 пункта (1,63%), до уровня 10 792,67 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $0,67 (0,76%), до уровня $88,58 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 26 октября разнонаправленно на фоне негативной отчётности ряда технологических компаний и роста цены на нефть.

Читайте также: Нефть Brent торгуется вблизи сопротивления $97