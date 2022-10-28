Благовещенск, 28 октября, 2022, 05:29 — ИА Регнум. Погода ухудшится в Амурской области с 31 октября. До 2 ноября в регионе ожидаются снегопады, местами сильные, в некоторых районах — с дождём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе амурского гидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снегопад

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В регион придёт циклон. Обильными осадки будут в северных районах области. Порывы ветра ожидаются до 12-17 м/с. На дорогах Приамурья синоптики прогнозируют возникновение гололёда.

«В связи с крайней неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды», — отметили в гидрометцентре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября в столице Якутии были сложные погодные условия — сильный ветер и снегопад, метели. В связи с этим в учреждениях образования города вводили свободное посещение.