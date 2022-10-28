28 октября 2022 | Время чтения 7 мин

За 2022 год Ксения Собчак стала владельцем долей как минимум в трёх российских компаниях, связанных с известным московским ресторатором. Тем временем два старых актива Собчак стали фигурантами налоговых проверок.

Анастасия Степанова, , 07:33 — REGNUM Сбежавшая из России на фоне возбужденного уголовного дела о вымогательстве телеведущая Ксения Собчак за июнь–июль 2022 года успела расширить свой бизнес-портфель, подавшись в рестораторы. К уже имеющимся малодоходным (во всяком случае по отчётам в налоговую службу) рекламным агентствам Собчак приобрела доли в трёх компаниях — двух из сферы ресторанного бизнеса и одной, которая занимается арендой интеллектуальной собственности и подобной продукции. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Ксения Собчак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 26 октября 2022 года стало известно, что Ксения Собчак стала фигурантом уголовного дела о вымогательстве. При этом, по имеющимся данным, Собчак уже успела покинуть территорию России. Позднее телеведущая Тина Канделаки в своём телеграм-канале обнародовала израильский паспорт с фотографией и данными гражданки РФ Ксении Собчак. При этом несколько лет назад телеведущая Собчак усиленно заявляла, что никаких паспортов других государств не имеет и это всё ложь. Ситуацию в своём телеграм-канале прокомментировала и представитель МИД России Мария Захарова, отметившая, что в «паспорте, которого нет», «страна исхода — Россия; статус эмигранта получен 28 марта 2022 года».

Расследование уголовного дела, фигурантом которого стала Собчак, продолжается.

Анатолий Собчак (сс) Николай Парфёнов Людмила Нарусова Совет Федерации Федерального Собрания России

Бизнес-активы Собчак

Ранее ИА REGNUM уже разбирало бизнес-портфель Ксении Собчак («Приобщение к ценностям. В чём состоит бизнес «кровавой барыни» Собчак?»), но с того момента он претерпел некоторые изменения. Рассмотрим подробнее, что же телеведущая оставила «в стране исхода». Примечательно: доли в новых активах ею были выкуплены уже после «даты исхода». Запасной аэродром?

В ЕГРЮЛ за Собчак числятся статус индивидуального предпринимателя в области исполнительских искусств (с 2007 года) и доли в пяти юрлицах.

В базе «Контур. Фокус» за ИП Собчак числятся три госконтракта, заключённых по схеме «закупка у единственного поставщика». Все они заключены в 2017 и 2018 годах. Последний контракт был подписан на сумму 500 тыс. рублей с ФГБУ Культуры «Национальный драматический театр России (Александринский Театр)» на оказание услуг по организации и проведению мероприятия на тему «Сталин И. В. Режиссер и драматург», а два других — с ФГБУ Культуры «Государственный театр наций» (на 210,39 тыс. рублей и 105,77 тыс. рублей) на услуги в качестве артиста на репетициях и спектаклях в роли «Фекла Ивановна» в спектакле «Женитьба».

Помимо этого, Ксения Собчак была соучредителем Фонда Анатолия Собчака, которым руководит мать телеведущей — Людмила Нарусова.

Также Собчак была ранее председателем правления ТСЖ «Амбассадор», соучредителем и главой межрегионального молодёжного общественного движения «За приобщение молодежи к этическим и нравственным ценностям «Все свободны» (ликвидировано в 2013 году) и соучредителем фонда развития моды (ликвидирован 04.07.2022 года). Последний создавался с Анзором Канкуловым, которого в СМИ называли одним из ярких представителей медиабизнеса и светского общества Москвы. В 2007 году Канкулов стал главным редактором женского глянца — журнала с американскими корнями Harper’s Bazaar (сейчас эту должность он не занимает). При этом модный фонд был ликвидирован по решению суда по иску Главного управления Министерства юстиции России за нарушения порядка отчётности о деятельности.

Собчак также принадлежат по 51% долей в рекламных и pr-компаниях — ООО «Лидерс» и «Джун энд Джулай». Бизнес-партнёр по этим активам — Юлия Прудько.

Ксения Собчак Дарья Антонова © ИА REGNUM

В сентябре 2022 года в базе приставов появилось сообщение относительно компании «Джун Энд Джулай», что с неё межрайонный отдел судебных приставов взыскивает налоги и сборы, включая пени, — 34 384,41 рубля. Номер производства — 5 519 081/22/77 043-ИП. В базе «Контур. Фокус» на 28 октября также «найдены решения налоговых органов о частичном или полном приостановлении операций по некоторым счетам». В соответствующем документе уточняется, что решение принято 10 сентября 2022 года, а основанием стало неисполнение требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов.

Относительно ООО «Лидерс» также имеются сразу две записи от судебных приставов о взыскании налогов и сборов, включая пени: от 10.06.2022 года на сумму 113,73 рубля и от 08.09.2022 года — на сумму 142 389,04 рубля. В базе фигурируют три решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика — от июня и два от сентября 2022 года. Причина та же, что и в случае с «Джун энд Джулай».

Компания «Лидерс» является владельцем 40% доли в ООО «Алло таланты», учрежденного в мае 2021 года. Владелец оставшейся доли — американская компания «Энтертэк Инк». Директором компании на старте был Анатолий Голентовский, который ранее упоминался в открытых источниках как главный операционный директор американской IT-компании Dyninno Group. Позднее директором был Дмитрий Рыжов (совладелец «Дестра Лигал Тех», которой принадлежит одноимённый юридический сервис), сегодня пост занимает Елена Перевозчикова.

В ООО «Алло таланты» по итогам 2021 года получен чистый убыток в размере 21,6 млн рублей, а собственный капитал имеет отрицательное значение (–14,3 млн рублей).

Ксения Собчак выступает на митинг 24 декабря на проспекте Сахарова (сс) Bogomolov.PL

Новые активы Собчак

За июнь–июль 2022 года Ксения Собчак успела обзавестись тремя новыми активами — долями в компаниях Москвы, две из которых работают в сфере ресторанного бизнеса.

При этом в последней сфере у Собчак опыт не первый. Ранее она была владельцем 10% доли в ООО «Бессер», которое было ликвидировано в июне 2019 года. Основным владельцем был Алексей Артурович Миллер.

Среди новых активов — 5% доли в ООО «Фиш» и 15% — в ООО «Гавань». Компания «Фиш» создана в сентябре 2021 года. Владельцы, помимо Собчак, — Алла Демченко, Борис Зарьков (данные совпадают с данными основателя ресторанного альянса White Rabbit Family) и Владимир Мухин (данные совпадают с данными шеф-повара ресторана «White Rabbit» в Москве). Компания «Гавань» создана в феврале 2019 года. Среди совладельцев всё те же Мухин, Зарьков, а также Алексей Шматок, Николай Шевяков, Александр Сахаров.

Кроме ресторанных активов, Собчак стала сооснователем и совладельцем 50% доли в ООО «Ши», которое создано 2 июня 2022 года. Вторым собственником является ресторатор Зарьков. Основной вид деятельности новой компании — аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав.

Таким образом, у Собчак, несмотря на её спешный отъезд из России, больше похожий на побег, здесь остался весь бизнес-портфель. Или же за границей уже тоже готов запасной аэродром?