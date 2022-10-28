Москва, 28 октября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. В пятницу, 28 октября, в Москве облачно, местами небольшой дождь, температура воздуха до +8… +10 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Борис Кустодиев. Осень.1924

В ночь на 29 октября в столице небольшой дождь, температура воздуха +6… +8 °C.

Ветер юго-западный 3−8 м/с, ночью — 5−10 м/с. Атмосферное давление 753 (+1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10°C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В субботу, 29 октября, днём в столице ожидается +9… +11 °C, по области +7… +12 °C, облачно, дождь, атмосферное давление 744 (-9) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +5… +10 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в ближайшие выходные, 29 и 30 октября, ожидается нетипичное для этих дней потепление до +11… +12 °C, что на 6 градусов превышает температурную норму.