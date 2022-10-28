Пекин, 28 октября, 2022, 05:04 — ИА Регнум. Ситуация вокруг территории бывш. УССР, спровоцированная США, нанесла сильный удар по странам Евросоюза, а возможная победа республиканцев на выборах в американский Конгресс еще сильнее ударит по ЕС. Об этом сообщает китайская газета The Global Times.

Флаги США и ЕС

«Кризис [вокруг территории б. УССР], спровоцированный США, сильно подорвал европейские страны: уровень инфляции в еврозоне достиг рекордно высокого уровня, а энергетический кризис усугубился», — отмечают авторы публикации.

В статье говорится, что уже множество экспертов склоняются к тому, что Демпартия США потерпит поражение на выборах в Конгресс и не сможет сохранить большинство. В таком случае, считают авторы материала, Европе грозят еще большие трудности, особенно если Вашингтон решит сократить объемы помощи киевскому режиму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The Politico заявила о планах президента Франции и канцлера ФРГ нанести удар по экономике США. По ее сведениям, в Париже и Берлине недовольны нечестной конкуренцией со стороны Соединенных Штатов.