Анадырь, 28 октября, 2022, 05:03 — ИА Регнум. В населённых пунктах Чукотского автономного округа, расположенных на побережье Чукотского моря, ожидаются западный ветер с порывами до 20 м/с и низовая метель. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Александр Куцкий Чукотка. Езда на собаках

пресс-служба ГУ МЧС России по Чукотскому автономному округу «Ветер западной четверти 3−8 м/с, усилениями 9−14 м/с, на побережье Чукотского моря порывы 15−20 м/с с низовой метелью».

По данным ведомства, на территории Чукотского АО за последние сутки чрезвычайных ситуаций «не произошло».

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