Буэнос-Айрес, 28 октября, 2022, 04:49 — ИА Регнум. Организаторов диверсий на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не смог назвать глава евродипломатии Жозеп Боррель. Об этом он заявил РИА Новости 28 октября после пленарного заседания министров иностранных дел Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) и ЕС в Буэнос-Айресе.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

На вопрос о том, есть ли на сегодняшний день какие-нибудь улики, указывающие на исполнителей и организаторов диверсий на российских газопроводах, Боррель ответил отрицательно.

«Нет, никаких», — таков был ответ главы евродипломатии. При этом Боррель уточнил, что расследование ещё не завершено, а процесс обследования места ЧП затруднён большой глубиной.

Напомним, взрывы на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» произошли в конце сентября, были разрушены две нитки первого газопровода и одна из ниток второго. Расследованием ЧП занимаются Дания, Швеция и Германия. В свою очередь, ФСБ России было возбуждено уголовное дело по статье «Акт международного терроризма».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент России Владимир Путин считает безумными утверждения о причастности Москвы к подрывам газопроводов «Северный поток».