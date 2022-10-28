Токио, 28 октября 2022, 04:46 — REGNUM МИД Японии заявил о «решительной поддержке» обнародованной Вашингтоном последней редакции Обзора ядерной доктрины США. Об этом 28 октября говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.
В числе угрожающих международной обстановке факторов называются «наращивание Россией ядерного арсенала» и «её агрессия… с угрозами применения ядерного оружия» на территории б. УССР, а также «продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы» Северной Кореи и «модернизацию Китаем своего военного потенциала, включая ракетно-ядерный».
В японском заявлении также подчёркивается высокая значимость позиции Соединённых Штатов, «выступающих за ядерное разоружение и нераспространение».
Напомним, единственной страной, реально применившей ядерное оружие, являются США. Вооружённые силы этой страны выполнили атомные бомбардировки мирных японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны в ситуации отсутствия какой-либо военной необходимости. США до сих пор не признают свою моральную ответственность за этот бесчеловечный акт.
27 октября США опубликовали Обзор ядерной доктрины вместе с новой Стратегией национальной обороны.
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