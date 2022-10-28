Токио, 28 октября, 2022, 04:46 — ИА Регнум. МИД Японии заявил о «решительной поддержке» обнародованной Вашингтоном последней редакции Обзора ядерной доктрины США. Об этом 28 октября говорится в заявлении японского внешнеполитического ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

МИД Японии «Япония решительно поддерживает Обзор ядерной доктрины, который вновь отчётливо обозначает решимость США поддерживать эффективность собственных сил сдерживания и выполнять обязательства по предоставлению надёжных и расширенных сил сдерживания, включая силы ядерного сдерживания, своим союзникам, включая Японию, на фоне сложной обстановки в международной безопасности».

В числе угрожающих международной обстановке факторов называются «наращивание Россией ядерного арсенала» и «её агрессия… с угрозами применения ядерного оружия» на территории б. УССР, а также «продолжающееся развитие ракетно-ядерной программы» Северной Кореи и «модернизация Китаем своего военного потенциала, включая ракетно-ядерный».

В японском заявлении также подчёркивается высокая значимость позиции Соединённых Штатов, «выступающих за ядерное разоружение и нераспространение».

МИД Японии «Япония продолжит тесное сотрудничество с США, направленное на продвижение реального ядерного разоружения и нераспространения».

Напомним, единственной страной, реально применившей ядерное оружие, являются США. Вооружённые силы этой страны выполнили атомные бомбардировки мирных японских городов Хиросима и Нагасаки в конце Второй мировой войны в ситуации отсутствия какой-либо военной необходимости. США до сих пор не признают свою моральную ответственность за этот бесчеловечный акт.

27 октября США опубликовали Обзор ядерной доктрины вместе с новой Стратегией национальной обороны.