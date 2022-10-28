Сакраменто, США, , 04:37 — REGNUM Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9, на которой находятся 53 микроспутника глобальной сети Starlink, сообщается на сайте организации.

Ракета Falcon-9 SpaceX

Аппарат стартовал с площадки на базе военно-воздушных сил США Ванденберг (штат Калифорния).

20 октября SpaceX запустила Falcon 9 и вывела в космос 54 микроспутника Starlink.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Техасского университета в городе Остин обнаружили уязвимость в сети Starlink — ее можно взломать, используя как систему GPS.

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