Сакраменто, США, 28 октября 2022, 04:37 — REGNUM Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9, на которой находятся 53 микроспутника глобальной сети Starlink, сообщается на сайте организации.
Аппарат стартовал с площадки на базе военно-воздушных сил США Ванденберг (штат Калифорния).
20 октября SpaceX запустила Falcon 9 и вывела в космос 54 микроспутника Starlink.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Техасского университета в городе Остин обнаружили уязвимость в сети Starlink — ее можно взломать, используя как систему GPS.
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