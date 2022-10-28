Сакраменто, США, 28 октября, 2022, 04:37 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9, на которой находятся 53 микроспутника глобальной сети Starlink, сообщается на сайте организации.

SpaceX Ракета Falcon-9

Аппарат стартовал с площадки на базе военно-воздушных сил США Ванденберг (штат Калифорния).

20 октября SpaceX запустила Falcon 9 и вывела в космос 54 микроспутника Starlink.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Техасского университета в городе Остин обнаружили уязвимость в сети Starlink — ее можно взломать, используя как систему GPS.