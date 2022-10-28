Вашингтон, 28 октября, 2022, 04:35 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не смог понять, почему российский лидер Владимир Путин говорит о ядерном оружии, если не собирается его применять. Соответствующее заявление глава Белого дома сделал в ходе беседы с телеканалом Newsnation.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом?» — заявил он.

Отметим, что западные СМИ с весны 2022 года периодически заявляют, что Россия якобы собирается применить тактическое ядерное оружие в ходе специальной операции по денацификации и демилитаризации территории бывш. УССР. Россия неоднократно подчеркивала, что в текущей ситуации применение ядерного оружия не предполагается в соответствии с военной доктриной страны. Такое оружие применяется исключительно в качестве ответной меры или же в случае непосредственной угрозы существованию государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не видит ни политического, ни военного смысла в ядерных ударах по территории б. УССР. По его словам, Москва не планирует применять подобное оружие. Также Путин указал, что Киев планирует провокацию с использованием «грязной бомбы», чтобы затем обвинить в этом Россию.