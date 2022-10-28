Петропавловск-Камчатский, 28 октября, 2022, 04:20 — ИА Регнум. Возможность пеплопада сохраняется на востоке полуострова Камчатка в связи с высокой активностью вулкана Безымянный. Об этом 28 октября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Извержение вулкана Безымянный на Камчатке

По данным ведомства, вулкану Безымянный присвоен оранжевый код авиационной опасности. В связи с высокой активностью вулкана ожидаются выбросы пепла на высоту до 10 000 — 15 000 метров.

«В близлежащих населенных пунктах (в поселках Ключи, Козыревск, Усть-Камчатск и в селе Майском Усть-Камчатского муниципального района, селах Анавгай и Эссо Быстринского муниципального района, селе Атласово и поселке Лазо Мильковского муниципального района) не исключено выпадение вулканического пепла», — сказано в сообщении регионального ведомства.

Жителям и гостям края настоятельно рекомендуется не приближаться к вулкану, не планировать походы к его подножью и в окрестности. Предупреждение связано с тем, что в непосредственной близости от вулкана может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа. Кроме того, при непосредственном приближении к вулкану возможно попадание в пеплопад, это может спровоцировать аллергические реакции у людей, а также выход из строя механизмов автомобиля.

Кроме того, спасатели напомнили жителям региона правила безопасности при пеплопаде в населённых пунктах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что вулкан Безымянный выбросил столб пепла на высоту 6000 метров.