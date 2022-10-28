Токио, 28 октября 2022, 04:19 — REGNUM Япония приобретает у США крылатые ракеты Tomahawk, переговоры о поставках близятся к завершению. Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве 28 октября сообщает газета Yomiuri.
По её данным, решение о приобретении этих ракет принималось вступившим в должность в августе министром обороны Японии Ясукадзу Хамадой и было положительно воспринято в Вашингтоне. Обсуждение условий соглашения уже переходит в завершающую фазу.
Принятие на вооружение ракет Tomahawk, дальность полёта которых достигает порядка 1,2 тыс. километров, Япония рассчитывает значительно укрепить свой потенциал сдерживания благодаря возможности в случае соответствующей угрозы нанести удары по базам потенциального противника.
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