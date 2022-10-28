Тегеран, , 04:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Ирана вызвало немецкого посла в Тегеране Ханса-Удо Муцеля из-за заявления главы МИД Германии Анналены Бербок о реакции Берлина на протесты в Иране, сообщается на сайте иранского внешнеполитического ведомства.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Немецкому послу заявили, что подобные высказывания, содержащие «подстрекательства к беспорядкам и нарушению закона в Иране», являются «безответственными и неприемлемыми». Кроме того, в иранском МИД считают, что слова Бербок «противоречат нормам и принципам международного права».

В ведомстве отметили, что ряд европейских стран поддерживают террористические группировки и средства массовой информации, производящие материалы, в которых содержатся призывы к насилию, а также инструкции к организации беспорядков и терактов в Иране.

Иранские власти считают, что такая позиция способствовала атаке на мавзолей Шах-Черах в городе Шираз, в результате которой погибли 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Анналена Бербок заявила, что Германия на фоне ситуации в Иране приостанавливает диалог с Тегераном в сфере энергетики и экономики. Кроме того, ФРГ ограничивает выдачу виз владельцам иранских дипломатических и служебных паспортов.

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