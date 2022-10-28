Токио, , 04:13 — REGNUM Япония намерена использовать гражданские суда для перевозки военнослужащих и техники в случае конфликта в районе Тайваня, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Япония. Воин Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, на ряде островов, принадлежащих Японии, Токио уже развернул гарнизоны своих сил самообороны. В японском военном ведомстве считают, что в случае конфликта будет необходимо перебрасывать на эти острова подкрепления и боеприпасы. Однако военных транспортных кораблей у Японии для этих целей недостаточно. В связи с этим японские военные намерены использовать гражданские суда.

Агентство отмечает, что минобороны Японии уже имеет контракты с компаниями, готовыми предоставлять свои суда для военных нужд. Тем не менее власти страны намерены привлекать больше судов на случай возможного конфликта.