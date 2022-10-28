Токио, 28 октября, 2022, 04:13 — ИА Регнум. Япония намерена использовать гражданские суда для перевозки военнослужащих и техники в случае конфликта в районе Тайваня, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония. Воин

По их данным, на ряде островов, принадлежащих Японии, Токио уже развернул гарнизоны своих сил самообороны. В японском военном ведомстве считают, что в случае конфликта будет необходимо перебрасывать на эти острова подкрепления и боеприпасы. Однако военных транспортных кораблей у Японии для этих целей недостаточно. В связи с этим японские военные намерены использовать гражданские суда.

Агентство отмечает, что минобороны Японии уже имеет контракты с компаниями, готовыми предоставлять свои суда для военных нужд. Тем не менее власти страны намерены привлекать больше судов на случай возможного конфликта.